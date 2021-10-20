Вирусолог объяснила вспышки заболеваемости COVID-19

Вирусолог, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в РФ.

"С наступлением осени у нас те, кто был на даче, опять приехали в крупные города – Москва, Питер, прежде всего. Именно в этих местах у нас сейчас происходят вспышки", – сказала Баранова.

Она отметила необходимость масок и респираторов, которые следует носить внутри помещения.

"В транспорте все зависит от того, насколько опасна среда вокруг вас. Например, автобус с закрытыми окнами более опасен, чем метро. На улице у нас меньшая опасность", – подчеркнула вирусолог.

Ранее сообщалось, что из-за вспышек заболеваемости COVID-19 Москва со следующей недели возвращает удаленку и вводит домашний режим для людей из групп риска.

Подробнее о том, как будут действовать эти меры, – в эфире телеканала Москва 24.