В Москве за сутки выявили 5 847 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время еще 4 157 человек.

В Московской области положительный результат теста на ковид получили за день 2 590 человек. Выписали по выздоровлению 1 782 пациента.

Всего в России сегодня 34 073 новых случая коронавируса. Бессимптомников – 9%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста это Сахалинская и Магаданская области, а также Калмыкия.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 242 миллиона. В настоящее время болеют 17 миллионов 700 тысяч человек. В тяжелом и критическом состоянии – 78 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.