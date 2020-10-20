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20 октября 2020, 20:15

Общество

В "Аэрофлоте" опровергли обвинения в незаконной перевозке электроники из США

В "Аэрофлоте" опровергли обвинения в незаконной перевозке электроники из США

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В "Аэрофлоте" опровергли информацию о том, что сотрудники авиакомпании якобы занимались контрабандой техники из США.

В Штатах арестовали восемь человек, их обвиняют в причастности к незаконной международной схеме по перевозке дорогих гаджетов и компьютеров от Apple. Еще двое объявлены в розыск.

Фигуранты дела, по версии следствия, переправили в Россию электронные устройства на сумму более 50 миллионов долларов.

В списке задержанных по решению нью-йоркского суда есть имена россиян. По версии следствия, они были курьерами и перевозили краденную технику в Россию пассажирскими рейсами в обычном багаже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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