Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 09:30

Общество

Почти 500 тыс новых резюме разместили молодые соискатели за первые недели сентября

Почти 500 тыс новых резюме разместили молодые соискатели за первые недели сентября

В Госдуме назвали возможные ставки по "Семейной ипотеке"

Температура составит 16 градусов днем 20 сентября

Число заболевших ОРВИ в России выросло на 63%

"Мослекторий": Тимур Кораев – о Персии после Золотой орды

Летний сезон "Московского долголетия" побил рекорд по числу участников

Москвич в костюме человека-паука выступил на Никольской улице

Новости регионов: первый снег в этом сезоне выпал в горах Красной Поляны

"Московский патруль": сезон сбора грибов начался в Московском регионе

"Миллион вопросов": врач рассказал, с чего начать вести здоровый образ жизни

Почти полмиллиона новых резюме разместили за первые недели сентября молодые соискатели. Тем, кому еще нет 28 лет, желают найти работу в сфере продаж и обслуживания клиентов.

Самый активный рост показали запросы в ИТ-отрасли. Соискатели младше 30 лет чаще всего выбирают стартовые профессии с быстрым трудоустройством – это упаковщики и комплектовщики, операторы call-центров, официанты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Ермакова