20 сентября, 09:30Общество
Почти 500 тыс новых резюме разместили молодые соискатели за первые недели сентября
Почти полмиллиона новых резюме разместили за первые недели сентября молодые соискатели. Тем, кому еще нет 28 лет, желают найти работу в сфере продаж и обслуживания клиентов.
Самый активный рост показали запросы в ИТ-отрасли. Соискатели младше 30 лет чаще всего выбирают стартовые профессии с быстрым трудоустройством – это упаковщики и комплектовщики, операторы call-центров, официанты.
