Новости часа: москвичей предупредили о заморозках в ночные и утренние часы 22–24 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС предупредило москвичей о заморозках в ночные и утренние часы 22–24 сентября.

Порядка 85% участников проекта "Московское долголетие" составляют женщины. Об этом рассказали в департаменте труда и соцзащиты.

Москва признана лучшим городом БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, передает портал мэра и правительства столицы.