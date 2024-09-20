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Новости

20 сентября, 18:15

Общество

Новости часа: москвичей предупредили о заморозках в ночные и утренние часы 22–24 сентября

Новости часа: москвичей предупредили о заморозках в ночные и утренние часы 22–24 сентября

Первые заморозки в столичном регионе могут продлиться до 24 сентября

Первые заморозки могут наступить в столичном регионе уже в ночь на 23 сентября

Ресторатор Илья Тютенков раскрыл секрет неповторимой атмосферы любого ресторана

Новости часа: на киноплатформе "Москино" создадут афишу всех киномероприятий столицы

Около 77% наемных сотрудников перерабатывают в России

Осенняя грибная волна в Подмосковье начнется в конце сентября – начале октября

Более 140 жалоб поступило от жителей Котельников на нудистов

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 21 сентября

Синоптики спрогнозировали приход климатической осени 22 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС предупредило москвичей о заморозках в ночные и утренние часы 22–24 сентября.

Порядка 85% участников проекта "Московское долголетие" составляют женщины. Об этом рассказали в департаменте труда и соцзащиты.

Москва признана лучшим городом БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, передает портал мэра и правительства столицы.

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