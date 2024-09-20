Около 77% наемных сотрудников перерабатывают в России. При этом лишь в 50% случаев им за это доплачивают. В связи с тем, что работа на сегодняшний день занимает слишком много времени, некоторые сотрудники начали заводить служебные романы.

Так, 60% россиян признались, что имели любовные отношения на работе. При этом 71% руководителей не одобряют служебные романы, 25% не вмешиваются в личную жизнь сотрудников. Еще в 4% компаний такое не приветствуется или запрещено.

При этом, по мнению экспертов, чаще всего романтические отношения могут повысить эффективность работников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.