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20 сентября, 16:30

Общество

Около 77% наемных сотрудников перерабатывают в России

Около 77% наемных сотрудников перерабатывают в России

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Около 77% наемных сотрудников перерабатывают в России. При этом лишь в 50% случаев им за это доплачивают. В связи с тем, что работа на сегодняшний день занимает слишком много времени, некоторые сотрудники начали заводить служебные романы.

Так, 60% россиян признались, что имели любовные отношения на работе. При этом 71% руководителей не одобряют служебные романы, 25% не вмешиваются в личную жизнь сотрудников. Еще в 4% компаний такое не приветствуется или запрещено.

При этом, по мнению экспертов, чаще всего романтические отношения могут повысить эффективность работников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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