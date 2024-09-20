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20 сентября, 11:30

Общество

Свыше 34 тысяч пар поженились в Москве за лето 2024 года

Свыше 34 тысяч пар поженились в Москве за лето 2024 года

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Лето 2024 года побило рекорд по количеству свадеб в Москве. В течение трех месяцев в городе поженились свыше 34 тысяч пар. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, это максимум за 6 лет.

При этом самым популярным месяцем для свадебных церемоний стал август, за этот месяц в столице появилось почти 13 тысяч новых семей. В Москве регулярно открывают необычные площадки для регистрации, которые входят в проект "Новые адреса счастья".

Чаще всего молодожены отдают предпочтение особняку Спиридонова – там брак заключили 740 пар. На втором месте разместился особняк "Роял", а на третьем – Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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