Несколько десятков миллионов карт москвича выпустили в столице за 23 года

Почти 30 миллионов карт москвича выпустили в столице за последние 23 года. Именная пластиковая карта позволяет пользоваться не только льготами или бесплатным проездом, но и записаться к врачу, заказать социальное такси, посещать занятия "Московского долголетия", получать скидки на товары и услуги в партнерской сети и многое другое. По статистике, в среднем выпускается почти полтора миллиона карт в год.

В 2024 году запустили новый сервис проверки статуса действующей карты. А еще у горожан появилась возможность изменить льготную категорию.

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