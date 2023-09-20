Новости часа: на грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, коронавирус и грипп составляют 20%. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра столицы Анастасия Ракова.



Пять человек погибли и 13 пострадали от взрыва газа в доме в Балашихе. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.

В Москве завершилась церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым. Он скончался на 95-м году жизни.