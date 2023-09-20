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Новости

20 сентября, 16:30

Общество

Новости часа: на грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости

Новости часа: на грипп и коронавирус в Москве приходится около 20% случаев заболеваемости

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в Москве в 8 раз ниже, чем год назад

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 21 сентября

Ракова заявила, что заболеваемость COVID-19 в Москве меньше, чем была в 2022 году

Мишустин заявил, что в РФ упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

В Подмосковье выросло число случаев болезни Лайма на 30% после укусов клещей

Жители Кузьминок пожаловались в полицию на дрифтера

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

"Актуальный репортаж": посетительницы ТЦ "Афимолл" пожаловались на поведение пикаперов

"Актуальный репортаж": как защититься от подмены товара на пунктах выдачи маркетплейсов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В структуре заболеваемости в Москве доминирует риновирус, коронавирус и грипп составляют 20%. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра столицы Анастасия Ракова.

Пять человек погибли и 13 пострадали от взрыва газа в доме в Балашихе. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.

В Москве завершилась церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым. Он скончался на 95-м году жизни.

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