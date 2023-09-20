20 сентября, 16:00Общество
Новости часа: заболеваемость COVID-19 в Москве в 8 раз ниже, чем год назад
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз ниже прошлогодних показателей. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра Анастасия Ракова.
Специальный чат и горячую линию запустили для пострадавших от взрыва в доме в Балашихе. Об этом сообщили власти региона.
Электробус малого класса перевез почти семь тысяч пассажиров за четыре месяца. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.