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Новости

20 сентября, 16:00

Общество

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в Москве в 8 раз ниже, чем год назад

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в Москве в 8 раз ниже, чем год назад

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость COVID-19 в Москве в восемь раз ниже прошлогодних показателей. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра Анастасия Ракова.

Специальный чат и горячую линию запустили для пострадавших от взрыва в доме в Балашихе. Об этом сообщили власти региона.

Электробус малого класса перевез почти семь тысяч пассажиров за четыре месяца. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

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