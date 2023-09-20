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20 сентября, 15:30

Общество

Ракова заявила, что заболеваемость COVID-19 в Москве меньше, чем была в 2022 году

Ракова заявила, что заболеваемость COVID-19 в Москве меньше, чем была в 2022 году

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Заболеваемость COVID-19 в Москве стала в 8 раз меньше, чем была в 2022 году. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также она отметила, что в день фиксируется примерно 700 человек, которые заболели коронавирусом. Кроме того, Ракова добавила, что на сегодняшний день в Москве госпитализируют не так много людей, в среднем это число составляет менее 1%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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