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20 сентября, 11:15

Общество

Минфин возобновил антиковидные ограничения

Минфин возобновил антиковидные ограничения

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Минфин РФ возобновил антиковидные ограничения. На сайте министерства говорится, что вернули маски, социальную дистанцию, ограничение личных контактов.

Ранее в Кремле заявили, что масочный режим пока не вводят, однако многие регионы решили вернуть часть ограничений. Так, в больницах ДНР и Югры снова есть масочный режим.

Роспотребнадзор заявил, что централизованных мер вводить не планируется. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 48%, по данным Оперштаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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