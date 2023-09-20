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20 сентября, 07:15

Общество

В правительстве РФ предложили запустить единую соцпрограмму жилищного кредитования

В правительстве РФ предложили запустить единую соцпрограмму жилищного кредитования

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Единую социально ориентированную программу жилищного кредитования предложили запустить в правительстве РФ. Такая программа может стать альтернативой льготным ипотечным программам, которые могут потерять привлекательность для заемщиков.

Данная инициатива связана с ростом ключевой ставки: Центробанк РФ поднял ее до 13%. Как отметили аналитики, средняя ставка по рыночным ипотечным займам может добраться до 18%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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