В правительстве РФ предложили запустить единую соцпрограмму жилищного кредитования

Единую социально ориентированную программу жилищного кредитования предложили запустить в правительстве РФ. Такая программа может стать альтернативой льготным ипотечным программам, которые могут потерять привлекательность для заемщиков.

Данная инициатива связана с ростом ключевой ставки: Центробанк РФ поднял ее до 13%. Как отметили аналитики, средняя ставка по рыночным ипотечным займам может добраться до 18%.

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