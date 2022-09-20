В Москве стартовал Всероссийский съезд врачей дерматовенерологов и косметологов

В Москве в эти дни проходит Всероссийский съезд врачей дерматовенерологов и косметологов. В нем участвуют ведущие специалисты со всей страны.

В списке обсуждаемых вопросов – развитие системы ранней диагностики и внедрение новых медицинских технологии. Обсуждались и главные проблемы – это нехватка особенно в регионах врачей дерматологов и специализированных клиник для кожных болезней.

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