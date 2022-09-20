ГД одобрила введение в УК РФ понятий "мобилизация" и "военное положение"

Госдума приняла поправки об ужесточении Уголовного кодекса в военное время. Они были одобрены сразу во втором и третьем чтении.

В частности, поправки предлагают ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Так, за добровольную сдачу в плен будут лишать свободы на 10 лет. За мародерство в военное время грозит до 15 лет. Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения теперь будет наказываться строже, в зависимости от срока.

Также появятся статьи о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушений условий госконтракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.