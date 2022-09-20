Новости часа: ГД приняла закон с поправками о наказании за дезертирство и мародерство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство, мародерство, сдачу в плен.

Власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей заявили, что проведут референдум о вхождении в РФ.

До 8 баллов обещают вечером на дорогах столицы. В час пик быстрее доехать можно на метро, сообщил Дептранс.