Сильнейший циклон, который обрушился на Курскую область, добрался до Москвы. Порывы ветра ломали деревья, а на улице Барклая на машины упал временный пешеходный переход. Пострадали семь автомобилей.

Что будет с погодой в ближайшие дни? Стоит ли рассчитывать на "бабье лето"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.