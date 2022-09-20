Роскачество проверит игрушки Хагги Вагги

Роскачество всерьез взялось за монстров Хагги Вагги. Популярные детские игрушки намерены проверить на безопасность. Причем будут тестировать не только токсичность материалов.

Специалисты хотят выяснить, как образ из хоррора влияет на детскую психику. Для этого закупят 20 образцов разных производителей – в торговых сетях, на маркетплейсах и в онлайн-магазинах. К экспертизе подключат психологов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.