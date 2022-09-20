В России вспоминают Сергея Бодрова-младшего

20 сентября – особенный день для поклонников и близких Сергея Бодрова-младшего. Талантливый режиссер и актер, ставший героем времени для целого поколения, ушел из жизни 20 лет назад.

Сергей погиб вместе со съемочной группой при сходе ледника в Кардамонском ущелье. В Северной Осетии Бодров работала над фильмом "Связной". Под 200-метровым слоем из камней и льда оказались погребены 125 человек. Момент удара зафиксировала сейсмостанция, поэтому известно точное время начала катастрофы: 20 часов 8 минут и 30 секунд.

В память о погибших на месте трагедии в 2004 году открыли монумент. Для него использовали один из сошедших камней весом более 25 тонн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.