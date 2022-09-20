В Москве разгулялся шквалистый ветер

Москвичи накануне смогли почувствовать отголоски циклона, который ранее обрушился на Курскую область. В столице не на шутку разгулялся ветер. Автовладельцы стали подсчитывать ущерб после падения деревьев на машины и подыскивать сервис для ремонта.

Порывы ветра в Москве превышали 20 метров в секунду. Из-за этого временно остановился лифт в Останкинской башне. Там застряли почти 50 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

