Университет в Страсбурге начал подготовку к холодам

Во Франции университет в Страсбурге готовится пережить холода. Зимой он просто закроется на две недели в целях экономии энергии.

Официальное сообщение уже опубликовано на сайте одного из старейших европейских вузов. Там, кстати, эту меру назвали не иначе как "планом энергетической трезвости". А также предупредили, что заглушки на радиаторах перекроют как можно раньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.