Дожди в Москве будут идти до конца недели

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в столице будут идти каждый день всю неделю. За это время в городе может выпасть месячная норма осадков.

За окном 6 градусов тепла и сильный ветер, а ночью ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Также прогнозируются сильные ливни. Специальное предупреждение выпустило МЧС.

Москвичей предупреждают, что упадет видимость на дорогах. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скорость и дистанцию и не парковаться под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.