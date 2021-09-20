В Москве выявили 2 469 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 469 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 223 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 098 человек, выписали при этом 826 пациентов

За минувшие сутки в России подтвердили 19 744 новых случая коронавируса. В 7,4% из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Уже почти 230 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. Сейчас болеют более 18,5 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 99 тысяч пациентов, их число заметно снизилось за последние дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.