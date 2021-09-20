В Москве прошел итоговый розыгрыш квартир среди участников ДЭГ

Розыгрыш еще 6 квартир среди участников электронного голосования прошел в столице. Победителей объявил народный артист России, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

Победителями стали обладатели номеров 5963330626, 4706164393, 7398197552, 5933361278, 5178581229 и 1300679858.

Для участия в розыгрыше нужно было подать заявку до 13 сентября. А 15 и 16 сентября всем, кто решил голосовать дистанционно, пришло СМС с уникальным кодом участника.

Узнать, является ли код выигрышным, можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru и ввести код участника в специальном окне.

Выборы в Госдуму прошли в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

