Победители розыгрыша призов на ДЭГ поделились впечатлениями

В прямом эфире телеканала Москва 24 накануне прошел второй розыгрыш призов среди москвичей, которые проголосовали онлайн. Выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 18 сентября. Генератор случайных чисел определил обладателей пяти квартир и 25 автомобилей. Также разыграли и призовые баллы.

Победители розыгрыша уже поделились впечатлениями. Елена Новосельская рассказала, что даже не думала о том, что что-то выиграет, когда подавала заявку.

"Ну, может, надежда где-то была, но так особо не надеялась. Сначала даже код не регистрировала. Потом, думаю, зайду зарегистрирую. И, оказывается, выиграла", – поделились Елена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.