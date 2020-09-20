20 сентября 2020, 09:30Общество
Температура воздуха в столице 20 сентября будет на уровне 11-13 градусов тепла
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей, что погода в городе 20 сентября будет по осеннему холодной.
"Погода останется ветряной, по-осеннему прохладной! Мы ожидаем во второй день выходных переменную облачность без осадков. Температура днем в столице 11 – 13 градусов, по области от 10 до 15", – заявил эксперт.
По его словам, в городе не ожидается осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.