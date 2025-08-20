Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 18:15

Общество

Температура в Москве не поднимется выше 16 градусов днем 21 августа

Температура в Москве не поднимется выше 16 градусов днем 21 августа

Свыше 10 тонн гуманитарной помощи отправлено из Москвы в ЛНР и ДНР

Синоптики предупредили москвичей о непогоде вечером 20 августа

"Миллион вопросов": трихолог рассказала, как правильно ухаживать за волосами

"Атмосфера": до 15 градусов тепла ожидается в Москве днем 21 августа

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 20 и 21 августа

Собянин поздравил московских школьников с победой на географической олимпиаде

Ливень и ветер до 14 м/с ожидаются в Москве 20 и 21 августа

"Вопрос спорный": зависимых от соцсетей россиян предложили отправлять в цифровые рехабы

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в Москве вечером 20 августа

В Москве днем в четверг, 21 августа, столбики термометров покажут от 15 до 16 градусов, что соответствует климатической норме начала сентября.

По словам синоптиков, атмосферное давление, как и всю неделю, будет достаточно низким – 742–743 миллиметра ртутного столба. Вместе с тем прогнозируется влажность около 70%.

При этом сильный дождь и ветер с порывами до 14 метров в секунду сохранятся на протяжении всего вечера среды, 20 августа, и закончатся лишь утром в четверг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлексей ЛазаренкоНаталья Мелехина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика