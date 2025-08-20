Температура в Москве не поднимется выше 16 градусов днем 21 августа

В Москве днем в четверг, 21 августа, столбики термометров покажут от 15 до 16 градусов, что соответствует климатической норме начала сентября.

По словам синоптиков, атмосферное давление, как и всю неделю, будет достаточно низким – 742–743 миллиметра ртутного столба. Вместе с тем прогнозируется влажность около 70%.

При этом сильный дождь и ветер с порывами до 14 метров в секунду сохранятся на протяжении всего вечера среды, 20 августа, и закончатся лишь утром в четверг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

