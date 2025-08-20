Москвич собрал коллекцию из 20 уникальных гитар

Житель Москвы Антон Попов собрал уникальную коллекцию из 20 гитар, включая редкие экземпляры, которые сложно найти даже в специализированных магазинах.

Главное место в коллекции занимает его концертная гитара, с которой он выступал на гастролях 15 лет. Одной из самых ценных вещей стал раритет – Rickenbacker 660 в цвете Fire Glow, приобрести который Попов не мог 3 года.

Сейчас гитары москвича – не просто инструменты, а часть его музыкальной истории. Он продолжает пополнять коллекцию, выбирая каждый новый экземпляр по звучанию и внешнему виду.

