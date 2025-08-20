Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 08:00

Общество

Москвич собрал коллекцию из 20 уникальных гитар

Москвич собрал коллекцию из 20 уникальных гитар

Россиянам рассказали, когда начальник может ограничить фотосъемку на рабочем месте

Блогерам стали запрещать фотографироваться в московских ресторанах

Минпросвещения РФ составило календарь школьных каникул на новый учебный год

"Разговоры о важном" начнут проводить в детсадах с сентября

286 детей родились в Москве 19 августа

Россияне стали чаще отказываться от отпуска в пользу ремонта и покупки квартиры

На "Госуслугах" появилась возможность заключения договора аренды

Россияне смогут с 1 сентября отказаться от массовых обзвонов

"Утро": температура воздуха в Москве составит 21 градус 20 августа

Житель Москвы Антон Попов собрал уникальную коллекцию из 20 гитар, включая редкие экземпляры, которые сложно найти даже в специализированных магазинах.

Главное место в коллекции занимает его концертная гитара, с которой он выступал на гастролях 15 лет. Одной из самых ценных вещей стал раритет – Rickenbacker 660 в цвете Fire Glow, приобрести который Попов не мог 3 года.

Сейчас гитары москвича – не просто инструменты, а часть его музыкальной истории. Он продолжает пополнять коллекцию, выбирая каждый новый экземпляр по звучанию и внешнему виду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика