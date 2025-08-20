Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

20 августа, 07:30

Общество

Россияне смогут с 1 сентября отказаться от массовых обзвонов

Россияне смогут с 1 сентября отказаться от массовых обзвонов

"Утро": температура воздуха в Москве составит 21 градус 20 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Почтовая марка в честь 25-летия освящения храма Христа Спасителя появилась в РФ

Москвичам пообещали осенние холода до конца недели

Новости регионов: сугробы появились в Иркутской области

Новости мира: пожар вспыхнул в строящемся Центре исламской цивилизации в Ташкенте

"Миллион вопросов": агроном рассказала, с чего начать собственный огород

"Атмосфера": до 21 градуса тепла ожидается в Москве днем 20 августа

В Сети появилось видео, на котором девушка моет окна на 23-м этаже

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов. Данная услуга станет доступна в личном кабинете на сайте мобильного оператора или в приложении.

Эта мера поможет в борьбе со спамом и мошенническими звонками. Теперь организации, которые осуществляют массовые обзвоны, будут обязаны заключить договор с оператором связи и предоставить ему информацию о своих контактных данных и целях звонков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

