Россияне смогут с 1 сентября отказаться от массовых обзвонов

Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов. Данная услуга станет доступна в личном кабинете на сайте мобильного оператора или в приложении.

Эта мера поможет в борьбе со спамом и мошенническими звонками. Теперь организации, которые осуществляют массовые обзвоны, будут обязаны заключить договор с оператором связи и предоставить ему информацию о своих контактных данных и целях звонков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

