Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

20 августа, 20:00

Общество

Новости часа: Гидрометцентр РФ рассказал, когда можно будет купаться в столичных водоемах

Новости часа: Гидрометцентр РФ рассказал, когда можно будет купаться в столичных водоемах

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К выходным, 24–25 августа, в Москве будет комфортная для купания температура воды и безопасный УФ-индекс. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" научат оказывать первую помощь, рассказали в Депздраве.

С начала 2024 года автовокзалами Москвы воспользовались более двух миллионов пассажиров, заявили в Дептрансе.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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