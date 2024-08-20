Новости часа: Гидрометцентр РФ рассказал, когда можно будет купаться в столичных водоемах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К выходным, 24–25 августа, в Москве будет комфортная для купания температура воды и безопасный УФ-индекс. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" научат оказывать первую помощь, рассказали в Депздраве.

С начала 2024 года автовокзалами Москвы воспользовались более двух миллионов пассажиров, заявили в Дептрансе.

