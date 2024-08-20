Студенты московского колледжа "26 КАДР" возродили уникальные архитектурные памятники

50 студентов московского колледжа "26 КАДР" возродили уникальные архитектурные памятники в Тверской и Архангельской областях. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, это уже третье путешествие молодых специалистов по России для восстановления культурного наследия. В этом году студенты успешно провели волонтерские работы на памятниках деревянного зодчества.

Дизайнеры, реставраторы и мастера садово-паркового строительства исследовали территорию, работали со старинными строениями, проводили оценку качества природной среды местных источников.

Также они разработали уникальную концепцию общежития и современного кемпинга. Их идеи помогут привлечь внимание к удивительной природе и богатой истории регионов.

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