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Общество

Многодетным семьям в РФ предложили давать жилье за пятого ребенка

Многодетным семьям в РФ предложили давать жилье за пятого ребенка

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Многодетным семьям в РФ предложили давать жилье за пятого ребенка. С такой идеей выступили в Госдуме.

Кроме того, депутаты отметили, что многодетные родители должны иметь право на льготы и выплаты вне зависимости от размера доходов. Также сейчас обсуждается введение единого реестра многодетных семей с выдачей единого удостоверения, которое будет действовать на всей территории России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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