Сводки "Мосэкомониторинга" и московские спасатели на пожарах в Рязанской области

Благодаря ветру и небольшому дождю, который наконец прошел в Москве, запах гари в столице рассеялся. Как заявил заммэра Петр Бирюков, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация взвешенных частиц в воздухе сейчас в пять раз ниже установленных нормативов.

Авиагруппировка из 13 воздушных судов тушит пожары в Рязанской области. Часть воздушных судов прибыла из Москвы. Как сообщили в МЧС, на очаг возгорания с воздуха сбросили уже 6 тысяч тонн воды.

В воскресенье из-за полумарафона "Лужники" перекроют ряд улиц в центре Москвы. Также там будет недоступна парковка. Ограничения действуют в утренние часы, с 6:30 и до 12:30. Так, перекроют участок улицы Лужники от аллеи Славы до Лужнецкой набережной. Не проехать будет и по участку от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Бывший нарколог Минздрава Евгений Брюн отправлен под домашний арест. Такое решение вынес Кузьминский суд столицы. Брюна обвиняют в хищении 20-и миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы.

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