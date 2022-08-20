Бирюков сообщил о снижении концентрации взвешенных частиц в воздухе в Москве

Благодаря ветру и небольшому дождю, который прошел в городе, запах гари рассеялся. Как заявил заммэра Петр Бирюков, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация взвешенных частиц в воздухе сейчас в пять раз ниже установленных нормативов.

На улице сохраняется температура до плюс 22-23 градусов и пасмурно. Ночью ожидается до плюс 14-16 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.