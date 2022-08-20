В Москве стало прохладнее в связи с дождями

Москву охладили дожди, на улице сейчас плюс 22 – 23 градуса и пасмурно. Уже завтра будет теплее и осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 25-26 градусов.

Но похолодание пришло в Москву ненадолго, говорят синоптики. В понедельник градус резко начнет расти. И со вторника в прогнозах опять только солнце и до плюс 32-х. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.