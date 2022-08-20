Более 180 тысяч человек посетили форум "Армия – 2022". Сейчас посмотреть соревнования по танковому биатлону или полеты военных самолетов в Кубинке могут все желающие.

Площадки открыты для посетителей. Сколько стоит билет, как туда добраться и на что стоит обратить внимание в первую очередь? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.