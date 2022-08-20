В Подмосковье стартовала стройка Новолыткаринского шоссе. Это будущий дублер МКАД из шести полос и протяженностью в 45 километров.

Трассу давно ждали местные жители, и она строится с учетом их пожеланий. Где она пройдет и как разгрузит МКАД? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.