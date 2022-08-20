Московские музеи и театры стали партнерами программы "Миллион призов". Это произошло впервые. Всего же в акции участвуют боле более 160 компаний.

"Миллион призов" – это бесплатная лотерея для тех, кто проголосует онлайн на предстоящих в сентябре выборах муниципальных депутатов.

Голосование будет проходить с 9 по 11 сентября. И после каждого дня будет проводится розыгрыш. В качестве призов – 100 автомобилей, также можно выиграть от трех до 10 тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю и их можно потратить в магазинах, ресторанах и музеях, которые являются партнерами акции.

Чтобы принять участие в электронном голосовании, нужно быть зарегистрированным на mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.