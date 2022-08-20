Заболеваемость коронавирусом в России может достигнуть показателей зимы прошлого года. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом летальных исходов будет меньше. По его мнению, новые виды "Омикрона" не настолько смертельны, к тому же в России успела образоваться определенная иммунная прослойка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.