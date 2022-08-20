Москвичи начали разочаровываться в автостраховке. В августе автовладельцы все чаще стали жаловаться на то, что даже с полисом КАСКО не могут отремонтировать свою машину. Дело в том, что в сервисах отсутствуют необходимые запчасти.

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