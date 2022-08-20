Международный форум "Армия-2022" проходит в Подмосковье

Международный форум "Армия-2022" проходит в подмосковном парке "Патриот". До конца выходных там можно увидеть почти 30 тысяч экземпляров новой военной техники, научиться водить танк и почувствовать себя на борту космической станции.

Свои разработки в этом году представили сотни компаний. Вся продукция исключительно российского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

