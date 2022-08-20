Жители Москвы и Подмосковья смогут отдохнуть от жары в выходные

В эти выходные жители Москвы и Подмосковья смогут отдохнуть от изнуряющей жары, которая была всю неделю.

Установившаяся в пятницу облачность сохранится до понедельника. В субботу, в первой половине дня возможны кратковременные дожди, а на юге даже гроза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

