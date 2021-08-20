Разворотнева заявила, что для борьбы с наркоманией нужно привлечь организации и граждан

К борьбе с распространением наркотиков нужно привлечь общественные организации и граждан. Об этом на круглом столе, посвященном профилактике наркомании, заявила член экспертного совета, помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева.

"Я убеждена, что необходимо объединять усилия различных ведомств, общественности. Только таким образом мы сможем быстро выявлять закладки, выявлять те места, где распространяют наркотики. Главное оперативно пресекать такие случаи. Мы сможем выработать адекватные меры по профилактике наркомании и реабилитации тех, кто, к сожалению, уже стал зависимым", – сказала она

В столице будет создана рабочая группа, которая займется борьбой с распространением наркотиков. В нее войдут полицейские, медики, а также представители образовательных и воспитательных организаций, муниципальные депутаты и активные граждане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.