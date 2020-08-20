Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

20 августа 2020, 12:45

Общество

Жителям Пекина впервые за полгода разрешили гулять без маски

Жителям Пекина впервые за полгода разрешили гулять без маски

Спрос на услуги онлайн не падает после отмены самоизоляции

Принимать решение об обязательном ношении масок учителями регионы будут самостоятельно

Суд допросит ключевого свидетеля защиты по делу Ефремова 20 августа

Запас антисептиков и масок планируют организовать в аптеках Москвы на осень и зиму

"Звезды советского экрана": Владимир Высоцкий

"Историс": Надежда Сысоева запустила флешмоб из-за обвинений в анорексии

Инфекционист ответил на вопросы по поводу важности прививания от гриппа

Москвичи сняли на видео ежика в Кусково

Эксперты рассказали о необходимости прививания от гриппа

Жителям Пекина впервые за полгода разрешили быть на улице без масок. Сейчас в городе всего двое зараженных коронавирусом и оба изолированы в больницы. Один из пациентов привез COVID-19 из другого региона Китая, другой – из-за границы.

Отсутствие масок – это лишь один из шагов к выходу из эпидемии. В целях безопасности социальную дистанцию и средства защиты при общении с незнакомыми людьми никто не отменял. При этом в городе пониженный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность. Без защиты уже пускают в спортзалы и на стадионы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
общество за рубежом видео Евгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика