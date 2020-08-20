Жителям Пекина впервые за полгода разрешили гулять без маски

Жителям Пекина впервые за полгода разрешили быть на улице без масок. Сейчас в городе всего двое зараженных коронавирусом и оба изолированы в больницы. Один из пациентов привез COVID-19 из другого региона Китая, другой – из-за границы.

Отсутствие масок – это лишь один из шагов к выходу из эпидемии. В целях безопасности социальную дистанцию и средства защиты при общении с незнакомыми людьми никто не отменял. При этом в городе пониженный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность. Без защиты уже пускают в спортзалы и на стадионы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.