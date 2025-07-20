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20 июля, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

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Гроза ожидается в Москве в понедельник, 21 июля. Синоптики не исключают также град и сильный ветер.

На фоне непогоды москвичей призвали быть предельно внимательными за рулем и не совершать резких маневров. При этом в понедельник и вторник по ночам в столице будет от 16 до 18 градусов, а днем – от 24 до 26 градусов.

Во вторник барометры столицы будут показывать около 740 миллиметров ртутного столба, что на 6–8 единиц ниже положенного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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