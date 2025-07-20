Новости регионов: торт весом 33 кг приготовили в Екатеринбурге

Екатеринбургские кулинары с размахом отметили Международный день торта, который проводится 20 июля. Несколько десятков человек объединились, чтобы создать сладкий шедевр длиной в 3,5 метра и весом 33 килограмма.

Фестиваль "Балет на Байкале" собрал артистов из трех стран и свыше 300 тысяч зрителей. На фоне озера Байкал выступали звезды балета из России, Китая и Монголии. Кульминацией стал спектакль "Красавица Ангара" – произведение бурятских и российских композиторов.

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