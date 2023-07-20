Инженерные войска проводят подготовку саперов для отправки в зону спецоперации. Новобранцы-контрактники одеты в костюмы разминирования. Они учатся обезвреживать противопехотные и противотанковые мины, работают с миноискателями, выполняют задачи в составе розыскных расчетов.

Методику обучения скорректировали с учетом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.