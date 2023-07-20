Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости

20 июля, 22:30

Общество

Инженерные войска проводят подготовку саперов для отправки в зону спецоперации

Инженерные войска проводят подготовку саперов для отправки в зону спецоперации

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Инженерные войска проводят подготовку саперов для отправки в зону спецоперации. Новобранцы-контрактники одеты в костюмы разминирования. Они учатся обезвреживать противопехотные и противотанковые мины, работают с миноискателями, выполняют задачи в составе розыскных расчетов.

Методику обучения скорректировали с учетом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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