Московские колледжи выпустили 21 тысячу студентов

Специалистов по обслуживанию электробусов и производству бетонных работ с помощью 3D-принтера подготовили в московских колледжах. В этом году сразу шесть заведений выпустили молодых специалистов новых востребованных направлений, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Карьера выпускников начинается сразу же после окончания учебы. Это возможно благодаря плотному взаимодействию образовательных организаций с профильными компаниями. Во время учебы учитывают требования этих фирм к будущим специалистам, что дает возможность выйти на работу сразу после получения диплома.

В этом году из московских колледжей выпустили около 21 тысячи студентов. И уже идет новый набор. Документы принимают до 15 августа на портале mos.ru. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.