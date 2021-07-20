Телеканал Москва 24 показал картину дня

Телеканал Москва 24 в рубрике "Картина дня" показал, как живут богатые люди. В рамках рубрики сравнили интерьеры гостиных Илона Маска, Джеффа Безоса и других.

Подробнее о дизайнерских вкусах богатейших людей – в эфире телеканала Москва 24.