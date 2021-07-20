Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего часа

20 июля в Жуковском официальное открытие авиакосмического салона МАКС-2021. Для посещения выделены пятница, суббота и воскресенье. Вход возможен только по QR-кодам.

Основатель Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос 20 июля отправится в космос. Его ракета New Shepard должна подняться на высоту 100 километров. Это первый в истории беспилотный полет.

В четверг, 22 июля, в город придет похолодание. С этого дня температура воздуха прогнозируется близкой к климатической норме, однако по сравнению с той жарой, которая стояла в Москве ранее, она будет ощущаться как обвал холода.

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